Названы причины акций протеста армянской оппозиции

Политолог Тарасов сказал, что в акциях протеста нет угрозы для армянского правительства

В Армении продолжается перманентная стабильная дестабилизация, однако угрозы для правительства нет. Так прокомментировал акции протеста армянской оппозиции эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» политолог назвал причины протестов.

Акции протеста

Масштабные акции протеста армянской оппозиции проходят с конца апреля. Противники действующих властей выступают за уход премьер-министра страны Никола Пашиняна с поста премьера, утверждая, что его политика угрожает безопасности Армении.

Критической ситуации для властей пока нет Станислав Тарасов политолог

«В Армении происходит стабильная дестабилизация. Это движение развивается перманентно, но критической массы оно не достигает. Все дело в том, что у оппозиции нет лидера. А те лидеры, которые якобы стоят за скобками, пользуются неустойчивой репутацией в Армении. За ними народ не пойдет. Ну и сторонники Пашиняна тоже не молчат», — заявил политолог.

Тарасов заявил, что видит только один выход из сложившейся ситуации — провести очередные парламентские выборы. Но даже в этом случае нет уверенности, что что-то изменится.

51-55 процентов будет на стороне Пашиняна

Примирение невозможно

Причины волнения вполне понятны, считает политолог.

«Оппозиция не согласна с итогами Второй карабахской войны, не согласна с соглашением от 9 ноября 2020 года, не согласна с тем, что Пашинян практически признал, что Карабах остается в составе Азербайджана», — считает он.

Общество расколото. Армяне переживают драму после поражения во Второй карабахской войне. Сколько это будет продолжаться, сказать трудно Станислав Тарасов политолог

Станислав Тарасов уверен, что в ближайшее время изменить ситуацию будет сложно, а это отразится и на общей политике страны.

«Опасность в том, что в этих условиях налаживать эффективное управление страной, проводить какие-то реформы невозможно. И это вызывает беспокойство. Пока ничего критичного нет, однако примирить стороны сегодня невозможно на тех принципах, которые они придерживаются», — заключил он.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть территорию силой. Стороны заключили перемирие в 1994 году, но оно неоднократно нарушалось. Последнее обострение произошло в сентябре 2020 года. По итогам 44-дневной войны Азербайджан вернул себе часть территорий.

