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На протестах в Ереване начались стычки с полицией

Митинг за отставку Никола Пашиняна в Ереване перерос в стычки с полицией

Митинг армянской оппозиции за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна в Ереване перерос в стычки с правоохранителями. Видеозапись инцидента публикует РИА Новости.

По данным агентства, столкновения начались после того, как один из депутатов армянского парламента Гегам Манукян поднялся на фонарный столб, чтобы прикрепить фотографию с карикатурой на главу государства.

Полиция попыталась помешать политику и сорвала плакат. После этого недовольные стали блокировать силовиков, при этом не применяя грубую силу. Через несколько минут шествие продолжилось в обычном режиме.

Протесты в Ереване начались в конце апреля на фоне переговоров о мире между Арменией и Азербайджаном. Оппозиция полагает, что договор, который премьер может подписать с представителями Баку, может угрожать суверенитету государства и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

Алевтина Запольская
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