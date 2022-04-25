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Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили мирные переговоры

Баку и Ереван обсудили подготовку мирных переговоров и делимитацию границы
Арарат Мирзоян

Арарат Мирзоян . Фото: Globallookpress.com

Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов обсудили по телефону подготовку мирных переговоров. Об этом сообщается на сайте армянского МИД.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с решением гуманитарных вопросов, а также с подготовкой мирных переговоров», — сказано в сообщении. Министры также согласовали структуру комиссии по делимитации границы и договорились в ближайшее время провести ее заседание.

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В свою очередь директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар заявил «РИА Новости», что Москва содействует согласованию между Баку и Ереваном мирного договора. «При этом мы приветствуем инициативы третьих стран, которые могут дополнять наши трехсторонние усилия, а не основаны на логике геополитических игр», — добавил он.

В конце марта МИД Азербайджана призвал Армению к совершению конкретных шагов для заключения мирного договора. «Если армянская сторона рассматривает вопрос мирного соглашения как серьезный шаг, а не очередную общественную информационную акцию, то пора переходить к конкретным шагам», — заявили в Баку.

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София Сарджвеладзе
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