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Азербайджан призвал Армению к конкретным шагам по заключению мирного договора

Баку призвал Ереван к совершению конкретных шагов для заключения мирного соглашения

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

МИД Азербайджана призвал Армению к совершению конкретных шагов для заключения мирного договора. Об этом сообщает Media.az.

«Если армянская сторона рассматривает вопрос мирного соглашения как серьезный шаг, а не очередную общественную информационную акцию, то пора переходить к конкретным шагам. Хотелось бы еще раз отметить, что Азербайджан со своей стороны готов к этому», — заявил МИД.

Баку утверждает, что еще год назад выдвинул предложение о подписании мирного договора, а месяц назад озвучил конкретные принципы, на которых должен основываться документ.

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Армения заявила, что азербайджанские военные продолжают вторжение, и призвала немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении.

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София Сарджвеладзе
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