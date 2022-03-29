Азербайджан призвал Армению к конкретным шагам по заключению мирного договора

Баку призвал Ереван к совершению конкретных шагов для заключения мирного соглашения

МИД Азербайджана призвал Армению к совершению конкретных шагов для заключения мирного договора. Об этом сообщает Media.az.

«Если армянская сторона рассматривает вопрос мирного соглашения как серьезный шаг, а не очередную общественную информационную акцию, то пора переходить к конкретным шагам. Хотелось бы еще раз отметить, что Азербайджан со своей стороны готов к этому», — заявил МИД.

Баку утверждает, что еще год назад выдвинул предложение о подписании мирного договора, а месяц назад озвучил конкретные принципы, на которых должен основываться документ.

26 марта азербайджанские войска вошли в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Баку призвал Минобороны России «обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований» из региона.

Армения заявила, что азербайджанские военные продолжают вторжение, и призвала немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении.