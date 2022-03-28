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Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры по мирному договору

Совбез Армении призвал Азербайджан немедленно начать переговоры по мирному договору

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Ереван предлагает Баку немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совбез Армении.

Согласно заявлению армянских властей, анализ ситуации демонстрирует, что Азербайджан пытается найти мнимые оправдания и готовит почву для новых провокаций в отношении Нагорного Карабаха для того, чтобы совершить нападение. При этом отмечается, что Азербайджан пытается обвинить Армению в деструктивных действиях в отношении мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и посол России Сергей Копыркин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Глава МИД заявил о важности оценки «соответствующих российских ведомств» появления азербайджанских военных в зоне ответственности миротворцев РФ.

26 марта азербайджанские войска вошли в зону ответственности миротворцев. Москва заявила о нарушении Азербайджаном соглашения 2020 года о прекращении огня. Баку же призвал миротворцев «обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований» из Карабаха.

Позже Минобороны России заявило, что Азербайджан отвел войска назад, но Баку опроверг это. Армения сообщила, что азербайджанские военные продолжают вторжение.

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Марина Совина
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