Глава МИД Армении обсудил с послом России ситуацию в Нагорном Карабахе
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и посол России Сергей Копыркин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД республики.
Глава МИД заявил о важности оценки «соответствующих российских ведомств» появления азербайджанских военных в зоне ответственности миротворцев РФ. Мирзоян также отметил важность реализации миротворцами конкретных мер по прекращению действий Баку, пояснили в пресс-службе.
26 марта азербайджанские войска вошли в зону ответственности миротворцев. Москва заявила о нарушении Азербайджаном соглашения 2020 года о прекращении огня. Баку же призвал миротворцев «обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований» из Карабаха.
Позже Минобороны России заявило, что Азербайджан отвел войска назад, но Баку опроверг это. Армения сообщила, что азербайджанские военные продолжают вторжение.