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Глава МИД Армении обсудил с послом России ситуацию в Нагорном Карабахе

Армения и РФ обсудили появление азербайджанских военных в зоне ответственности миротворцев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и посол России Сергей Копыркин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

Глава МИД заявил о важности оценки «соответствующих российских ведомств» появления азербайджанских военных в зоне ответственности миротворцев РФ. Мирзоян также отметил важность реализации миротворцами конкретных мер по прекращению действий Баку, пояснили в пресс-службе.

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26 марта азербайджанские войска вошли в зону ответственности миротворцев. Москва заявила о нарушении Азербайджаном соглашения 2020 года о прекращении огня. Баку же призвал миротворцев «обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований» из Карабаха.

Позже Минобороны России заявило, что Азербайджан отвел войска назад, но Баку опроверг это. Армения сообщила, что азербайджанские военные продолжают вторжение.

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София Сарджвеладзе
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