Азербайджан отвел подразделения из района Фурух в Карабахе после переговоров

В Минобороны РФ сообщили, что Азербайджан после переговоров отвел подразделения в Карабахе

В Минобороны России сообщили, что Азербайджан отвел свои подразделения из района Фурух в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным, опубликованным в бюллетене ведомства, азербайджанская сторона пошла на такой шаг после переговоров.

Утром в субботу, 26 марта, министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские формирования попытались совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии в Карабахском регионе.

После этого вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента. В российском Минобороны сообщили, что азербайджанские военные нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного-Карабаха с помощью беспилотников типа «Байрактар ТБ-2».

После переговоров азербайджанская сторона отвела свои подразделения из района населенного пункта Фурух в Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев нагорно-карабахского конфликта, опубликованном на сайте Минобороны России.