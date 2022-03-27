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Азербайджан опроверг вывод военных из села в Карабахе

Минобороны Азербайджана опровергло, что военные выводились из села Фаррух в Карабахе

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Минобороны Азербайджана опровергло сведения о том, что подразделения вооруженных сил республики выводились из села Фаррух в Карабахе, пишет ТАСС.

«С сожалением сообщаем, что заявление МО РФ от 27 марта не соответствует действительности», — заявили в ведомстве. Также указывается, что позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Фаррух и окрестных высотах, являющихся «неотъемлемой частью страны», не изменились.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. В российском Минобороны сообщили, что азербайджанские военные нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного-Карабаха.

26 марта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) ввели военное положение, соответствующий указ подписал президент республики Араик Арутюнян. Во время военного положения ограничивается право на свободу собраний, приостанавливается работа организаций, которые занимаются пропагандой против обороноспособности и безопасности, указывает агентство.

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Марина Совина
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