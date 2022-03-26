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Вооруженные силы Азербайджана вошли в Нагорный Карабах

Вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности России в Карабахе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента», — сообщили в министерстве.

В российском Минобороны сообщили, что азербайджанские военные нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного-Карабаха. Уточняется, что удары с беспилотников типа «Байрактар ТБ-2» были нанесены в районе населенного пункта Фурух.

Россия призвала Азербайджан отвести войска, в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) введено военное положение.

«В настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск», — говорится в бюллетене российского военного ведомства. В ведомстве добавили, что командование российского миротворческого контингента принимает меры для урегулирования ситуации.

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Платон Щукин
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