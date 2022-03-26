В Нагорном Карабахе введено военное положение

Военное положение введено в непризнанной Нагорно-Карабахской республике

Военное положение введено в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы НКР.

«Президент республики Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного на территории республики Арцах военного положения», — говорится в сообщении. Во время военного положения ограничивается право на свободу собраний, приостанавливается работа организаций, которые занимаются пропагандой против обороноспособности и безопасности, указывает агентство.

Утром в субботу, 26 марта, министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские формирования в субботу попытались совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии в Карабахском регионе.

В начале марта НКР обвинила Вооруженные силы Азербайджана в обстреле села из миномета. В министерстве утверждали, что азербайджанские военнослужащие по громкоговорителю угрожали жителям села Тагавард Мартунинского района и требовали покинуть село. Позднее в марте Карабах обвинил Азербайджан в гуманитарном терроризме. МИД заявил, что вечером 21 марта Азербайджан сорвал газоснабжение НКР, оставив местных жителей без отопления в холодную погоду.