Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Нагорном Карабахе введено военное положение

Военное положение введено в непризнанной Нагорно-Карабахской республике

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Военное положение введено в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы НКР.

«Президент республики Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного на территории республики Арцах военного положения», — говорится в сообщении. Во время военного положения ограничивается право на свободу собраний, приостанавливается работа организаций, которые занимаются пропагандой против обороноспособности и безопасности, указывает агентство.

Утром в субботу, 26 марта, министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские формирования в субботу попытались совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии в Карабахском регионе.

В начале марта НКР обвинила Вооруженные силы Азербайджана в обстреле села из миномета. В министерстве утверждали, что азербайджанские военнослужащие по громкоговорителю угрожали жителям села Тагавард Мартунинского района и требовали покинуть село. Позднее в марте Карабах обвинил Азербайджан в гуманитарном терроризме. МИД заявил, что вечером 21 марта Азербайджан сорвал газоснабжение НКР, оставив местных жителей без отопления в холодную погоду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Комментарии отключены
Последние новости
Байден назвал Путина «мясником»
В России зафиксировали ажиотаж на отдых в санаториях
В Нагорном Карабахе введено военное положение
Вооруженные силы Азербайджана вошли в Нагорный Карабах
Итальянское телевидение объявило о возобновлении работы журналистов в России
Финансист назвал самые удачные способы инвестирования
Участники ИТ-сферы призвали не допустить антиотраслевых инициатив
Бывший участник КВН опроверг стереотип о Маслякове
Стало известно о задымлении в СИЗО в Москве
Песков ответил назвавшему Путина «мясником» Байдену
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.