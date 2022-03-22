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Карабах обвинил Азербайджан в гуманитарном терроризме

Армения и НКР заявили, что Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республики Арцах) обвинило власти Азербайджана в гуманитарном терроризме. Об этом сообщает News.am.

МИД заявил, что вечером 21 марта Азербайджан сорвал газоснабжение НКР, оставив местных жителей без отопления в холодную погоду. «Поведение Азербайджана — не что иное, как гуманитарный терроризм. Этот вопиющий поступок является очередным проявлением ненависти и национализма», — утверждают дипломаты.

Власти НКР призвали мировое сообщество дать адекватную оценку содеянному и назвали действия Баку человеконенавистническими. МИД Армении заявил, что Азербайджан перекрыл газоснабжение в районе города Шуша, в результате 120 тысяч человек столкнулись с гуманитарным кризисом.

В Ереване считают, что Баку умышленно нарушает нормальную работу жизненно важной инфраструктуры НКР, передает ТАСС.

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София Сарджвеладзе
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