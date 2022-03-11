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Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле села из миномета

Власти НКР обвинили Вооруженные силы Азербайджана в обстреле из миномета села Хнапат

Фото: Артeм Микрюков / Reuters

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинили Вооруженные силы Азербайджана в обстреле села из миномета. Об этом сообщает News.am.

«Азербайджанская сторона 11 марта около 10:20, по предварительным данным, выпустила в направлении территории, прилегающей к школе села Хнапат Аскеранского района, два минометных снаряда калибром 120 миллиметров. Пострадавших нет», — заявило МВД НКР.

В министерстве утверждают, что азербайджанские военнослужащие по громкоговорителю угрожают жителям села Тагавард Мартунинского района и требуют покинуть село.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана заявило, что позиции его войск с вечера 10 марта подвергались обстрелам на разных направлениях.

«Членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, из разнокалиберного стрелкового оружия были обстреляны позиции азербайджанской армии в Физулинском, Ходжавендском, Агдамском и Ходжалинском направлениях», — сказано в сообщении ведомства.

Подразделения вооруженных сил Армении на границе обстреливали азербайджанские позиции в направлении населенных пунктов Кельбаджарского района, добавили в Минобороны. Потерь среди личного состава и техники нет.

В последние дни стороны также обвиняли друг друга в обстрелах.

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