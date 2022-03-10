Азербайджан заявил о 28 обстрелах в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило, что его военные 28 раз подверглись обстрелу в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило, что военнослужащие республики 28 раз подверглись обстрелу в Нагорном Карабахе. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«В ночь на 10 марта и до самого утра члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Чухурмехле, Гурдлар, Хыдырлы, Гарадаглы и Гасымлы Агдамского района», — сказано в сообщении.

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), в свою очередь, заявило, что 9 марта и в ночь на 10 марта Вооруженные силы Азербайджана нарушали режим прекращения огня, используя стрелковое оружие и минометы. Огонь велся в направлении населенных пунктов, пишет News.am.

Накануне стороны также обвинили друг друга в обстрелах.