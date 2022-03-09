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Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

Министерство обороны Азербайджана обвинило армянские войска в обстрелах

Фото: Минобороны Азербайджана / РИА Новости

Министерство обороны Азербайджана обвинило армянские войска в обстрелах. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«С полудня 8 марта до утра 9 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Ходжалинском и Геранбойском районах», — сказано в сообщении.

Минобороны утверждает, что азербайджанские военные предприняли ответные меры и в настоящий момент контролируют оперативную обстановку.

«Азербайджанская армия ни при каких обстоятельствах не целится в объекты гражданской инфраструктуры», — добавили в министерстве.

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Между тем Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявила, что азербайджанские войска обстреляли населенный пункт Храморт в Аскеранском районе. По селу были выпущены три мины, пострадавших нет. О произошедшем сообщили командованию российских миротворцев, передает «Sputnik Армения».

27 сентября 2020 года начались бои на линии соприкосновения Азербайджана и НКР, которую поддерживает Армения. Стороны обвинили друг друга в провокации. Война длилась несколько недель, в результате Баку вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов. В регион вошли российские миротворцы.

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София Сарджвеладзе
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