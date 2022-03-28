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Армения обвинила Азербайджан в продолжающемся вторжении в Карабахе

МИД Армении сообщил, что вторжение ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе продолжается

Фото: Shutterstock

Министерство иностранных дел Армении сообщило о продолжающемся вторжении вооруженных сил Азербайджана в зону ответственности российских миротворцев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Об этом передает ТАСС со ссылкой на заявление МИД.

«Ожидаем, что миротворческие силы РФ в Нагорном Карабахе примут конкретные меры для прекращения вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворцев и вывода азербайджанских ВС», — отметили в ведомстве.

В начале марта НКР обвинила Азербайджан в минометном обстреле села. Как сообщали власти республики, азербайджанские военнослужащие по громкоговорителю угрожали жителям села Тагавард Мартунинского района и требовали покинуть населенный пункт.

Позже стало известно, что вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. Уточнялось, что азербайджанские военные нанесли четыре удара с беспилотников типа «Байрактар ТБ-2» в районе населенного пункта Фурух.

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Алиса Реброва
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