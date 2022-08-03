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В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию

Президент Нагорного Карабаха Арутюнян объявил о частичной мобилизации в республике

Фото: Alex McBride / Getty Images

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) с 3 августа объявлена частичная военная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент республики Араик Арутюнян. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

Накануне, тоже 3 августа, в минобороны НКР сообщили о том, что семеро военных республики пострадали в результате обстрела с азербайджанской стороны. Огонь открыли утром, он велся, по словам ведомства, из гранатометов и беспилотных летательных аппаратов.

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В тот же день, но позже, уже в Баку заявили о гибели азербайджанского солдата в результате обстрела со стороны армянских позиций. «Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент РФ, подвергли интенсивному обстрелу позиции подразделений ВС Азербайджана в направлении Лачинского района», — говорится в заявлении ведомства.

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