В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию

Президент Нагорного Карабаха Арутюнян объявил о частичной мобилизации в республике

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) с 3 августа объявлена частичная военная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент республики Араик Арутюнян. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

Накануне, тоже 3 августа, в минобороны НКР сообщили о том, что семеро военных республики пострадали в результате обстрела с азербайджанской стороны. Огонь открыли утром, он велся, по словам ведомства, из гранатометов и беспилотных летательных аппаратов.

В тот же день, но позже, уже в Баку заявили о гибели азербайджанского солдата в результате обстрела со стороны армянских позиций. «Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент РФ, подвергли интенсивному обстрелу позиции подразделений ВС Азербайджана в направлении Лачинского района», — говорится в заявлении ведомства.