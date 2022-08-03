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В Баку заявили о гибели азербайджанского военного в Карабахе

В Баку заявили о гибели военного Азербайджана после обстрела со стороны армянских позиций

Фото: Артём Микрюков / Reuters

Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана погиб в Карабахе в результате обстрела со стороны армянских позиций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Министерства обороны Азербайджана.

«Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент РФ, подвергли интенсивному обстрелу позиции подразделений ВС Азербайджана в направлении Лачинского района. В результате военнослужащий-срочник, солдат Анар Кязымов скончался от пулевого ранения», — говорится в сообщении ведомства. В Минобороны Азербайджана сообщили, что в настоящий момент подразделения армии страны принимают соответствующие меры.

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В министерстве иностранных дел республики возложили ответственность за гибель солдата на военно-политическое руководство Армении. «Вся ответственность за инцидент, произошедший на территории Азербайджана, лежит на политическом и военном руководстве Армении, которое до сих пор не вывело свои незаконные вооруженные формирования с территории соседнего государства», — заявили в азербайджанском МИД.

Накануне в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) сообщили о том, что семеро военных пострадали из-за обстрела со стороны Азербайджана.

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