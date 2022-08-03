В Карабахе заявили о семи пострадавших из-за обстрела со стороны Азербайджана

Минобороны НКР сообщило о семи пострадавших из-за обстрела с азербайджанской стороны

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) семеро военных пострадали из-за обстрела со стороны Азербайджана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны НКР.

По данным ведомства, азербайджанская сторона утром 3 августа открыла огонь по позициям армии НКР из гранатометов и беспилотных летательных аппаратов. В результате семеро военнослужащих получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

В Карабахе заявили, что вместе с российскими миротворцами предпринимают меры по стабилизации ситуации.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские миротворцы трижды за сутки фиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе со стороны Азербайджана. В результате атак ранение получил один военнослужащий НКР.