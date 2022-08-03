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В Азербайджане сообщили о проведении спецоперации в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило о взятии под контроль нескольких высот в Нагорном Карабахе

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Азербайджан провел ответную спецоперацию «Возмездие» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), сообщается на сайте азербайджанского Министерства обороны.

В сообщении ведомства говорится, что в результате спецоперации азербайджанская армия взяла под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба. «В настоящее время наши подразделения ведут инженерные работы по обустройству новых позиций и строительству подъездных дорог», — сказано в публикации Минобороны.

Также отмечается, что азербайджанская сторона уничтожила несколько боевых позиций армянских подразделений. Кроме того, был нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхары Оратаг.

В Минобороны заключили, что демилитаризация этих территорий, а также полный вывод оттуда армянских войск и их разоружение абсолютно необходимы.

2 августа Минобороны России сообщило, что Азербайджан трижды за сутки нарушил режим прекращения огня в Карабахе. В результате обстрела пострадал один военнослужащий НКР, позже число пострадавших возросло до семи.

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Алевтина Запольская
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