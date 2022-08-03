В Азербайджане сообщили о проведении спецоперации в Нагорном Карабахе
Азербайджан провел ответную спецоперацию «Возмездие» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), сообщается на сайте азербайджанского Министерства обороны.
В сообщении ведомства говорится, что в результате спецоперации азербайджанская армия взяла под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба. «В настоящее время наши подразделения ведут инженерные работы по обустройству новых позиций и строительству подъездных дорог», — сказано в публикации Минобороны.
Также отмечается, что азербайджанская сторона уничтожила несколько боевых позиций армянских подразделений. Кроме того, был нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхары Оратаг.
В Минобороны заключили, что демилитаризация этих территорий, а также полный вывод оттуда армянских войск и их разоружение абсолютно необходимы.
2 августа Минобороны России сообщило, что Азербайджан трижды за сутки нарушил режим прекращения огня в Карабахе. В результате обстрела пострадал один военнослужащий НКР, позже число пострадавших возросло до семи.