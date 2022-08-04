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В Армении опровергли присутствие войск в Карабахе

Премьер-министр Армении Пашинян опроверг присутствие армянских войск в Карабахе
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Didor Sadulloev / Reuters

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) нет военнослужащих Вооруженных сил Армении, а армия самой НКР прекратит боевое дежурство при наличии определенных гарантий, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова приводит «Интерфакс».

«В Азербайджане говорят об Армии обороны Нагорного Карабаха, спрашивают, почему они (карабахские военнослужащие — прим. "Ленты.ру") размещены вдоль линии соприкосновения. Если миротворческий контингент России, Азербайджана гарантируют неприкосновенность линии соприкосновения, то, думаю, армия обороны Нагорного Карабаха не будет иметь необходимости осуществления боевого дежурства», — заявил он.

Пашинян также опроверг сообщения о присутствии армянских военных в Карабахе.

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Необходимость боевого дежурства армии НКР, по словам премьера Армении, возникла после того, как Азербайджан «отказался подписывать мандат миротворцев РФ и продолжает нарушать трехстороннее заявление 2020 года, в том числе, о прекращении всех военных действий, что является сутью этого документа».

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что нынешнее обострение ситуации в регионе вызвано присутствием там армянских незаконных вооруженных формирований.

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