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16:33, 12 января 2023Бывший СССР

Варданян высказался в защиту российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Глава правительства Карабаха Варданян высказался в защиту российских миротворцев

Фото: Reuters

Глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики миллиардер Рубен Варданян высказался в защиту российских миротворцев, работающих в зоне конфликта с Азербайджаном. Об этом он заявил в ходе телемоста между Степанакертом и Ереваном, трансляция которого доступна на YouTube.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян критиковал российских миротворцев, заявляя, что они не справляются со своими обязанностями в Лачинском коридоре. Позже он уточнил, что просто высказывал свою обеспокоенность работой российских военных.

По словам Варданяна, присутствие российских миротворцев, а также их укрепление в плане вооружения и численности — один из вопросов безопасности Карабаха.

«Мы будем делать все, чтобы российский миротворец чувствовал, что он здесь выполняет важную роль, и чтобы они знали, что мы, армяне, понимаем их ситуацию. Если бы российских миротворцев здесь не было, нас бы не было», — сказал глава правительства.

Ранее Пашинян заявил, что из-за продолжающейся блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе нарастает социальное напряжение, а также происходят веерные отключения электричества.

Лачинский коридор, соединяющий Армению и Карабах, был перекрыт 12 декабря азербайджанскими экоактивистами, которые потребовали прекращения эксплуатации природных ресурсов непризнанной республики.

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Алевтина Запольская
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