Азербайджанцы перекрыли коридор в Нагорный Карабах

Азербайджанцы перекрыли коридор в Карабах и требуют главу российских миротворцев

Протестующие азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, передает Telegram-канал Sputnik Армения. Происходящее подтверждают и азербайджанские СМИ.

Сами азербайджанские активисты заявляют, что пришли требовать прекращения эксплуатирования природных ресурсов Нагорного Карабаха. Как сообщается, они не внимают просьбам миротворцев, пытаются установить палатки и требуют встречи с главой российского миротворческого контингента генерал-майором Андреем Волковым.

«Пока наши требования не будут выполнены, мы не откроем дорогу», — сказал один из активистов. Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян же заявил, что такие действия — грубое нарушение трехстороннего заявления о прекращении огня от 2020 года. «Надеюсь, это не приведет к гуманитарному кризису и здравый смысл победит», — резюмировал он.

