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16:04, 9 декабря 2022Бывший СССР

Пашинян предложил Путину обсудить Карабах

Премьер Армении Пашинян предложил президенту России Путину обсудить карабахский вопрос

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту России Владимиру Путину обсудить урегулирование карабахского вопроса. Об этом он заявил во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), цитирует РИА Новости.

«Главным вопросом в нашем регионе остается нагорно-карабахское урегулирование. К сожалению, мы видим еще и рост напряженности в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев», — сказал Пашинян. Премьер охарактеризовал обстановку в регионе как напряженную.

Он добавил, что проинформирован о перекрытии Лачинского коридора. Как утверждает Пашинян, в Нагорном Карабахе есть большие опасения относительно данной ситуации. Премьер выразил надежду, что сегодня удастся обсудить все вопросы региональной безопасности.

Ранее секретарь армянского Совбеза Армен Григорян рассказал об одном согласованном пункте в рамках обсуждения мирного соглашения с Азербайджаном. Уточняется, что удалось согласовать установку дипломатических отношений между государствами.

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Кристина Есикова
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