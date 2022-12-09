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13:03, 9 декабря 2022Бывший СССР

В Армении раскрыли согласованный с Азербайджаном пункт мирного соглашения

Секретарь Совбеза Армении Григорян: Ереван и Баку согласовали установление дипотношений

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В рамках обсуждения мирного соглашения Армения и Азербайджан смогли согласовать лишь один пункт — об установке дипломатических отношений между странами, заявил секретарь армянского Совбеза Армен Григорян, выступая в парламенте страны. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, есть только один пункт, по которому есть согласие, это пункт об установлении дипломатических отношений в рамках Венской конвенции, по всем остальным пунктам нет четкого согласия», — сказал Григорян.

Ранее он рассказал о двух проектах мирного договора: один предложен Россией, а другой — Азербайджаном. Григорян пояснил, что пока эти предложения существуют только на бумаге, итоговый вариант для совместной работы еще не выбран.

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Василий Мека
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