В Армении раскрыли согласованный с Азербайджаном пункт мирного соглашения

Секретарь Совбеза Армении Григорян: Ереван и Баку согласовали установление дипотношений

В рамках обсуждения мирного соглашения Армения и Азербайджан смогли согласовать лишь один пункт — об установке дипломатических отношений между странами, заявил секретарь армянского Совбеза Армен Григорян, выступая в парламенте страны. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, есть только один пункт, по которому есть согласие, это пункт об установлении дипломатических отношений в рамках Венской конвенции, по всем остальным пунктам нет четкого согласия», — сказал Григорян.

Ранее он рассказал о двух проектах мирного договора: один предложен Россией, а другой — Азербайджаном. Григорян пояснил, что пока эти предложения существуют только на бумаге, итоговый вариант для совместной работы еще не выбран.