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15:40, 8 декабря 2022Бывший СССР

В Армении рассказали о двух вариантах мирного договора с Азербайджаном

Глава Совбеза Армении Григорян заявил, что существует два проекта мирного договора с Баку

Фото: Pool / Reuters

На столе у Еревана и Баку есть два варианта мирного договора, один из проектов предложен Азербайджаном, другой — Россией. Об этом рассказал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, его слова цитирует Sputnik.

Как пояснил глава ведомства, пока эти предложения существуют только на бумаге, итоговый вариант для совместной работы еще не выбран.

При этом чиновник подчеркнул, что Ереван не получал проектов мирного договора ни от Брюсселя, ни от Вашингтона, которые заявляли о намерениях быть посредниками на переговорах.

«Запад пытался создать среду для переговоров, то же самое делает и Москва. А Армения и Азербайджан должны сделать все, чтобы достичь этого мира», — заверил Григорян.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что третий раунд мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, вероятно, пройдет до конца 2022 года. В Ереване исключают, что он может состояться в формате встречи глав государств.

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Алевтина Запольская
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