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15:33, 5 декабря 2022Бывший СССР

Названы вероятные сроки мирных переговоров Армении и Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Байрамов заявил о возможности переговоров с Арменией до конца года

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Третий раунд мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном возможно провести до конца 2022 года. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он также отметил, что после отправки азербайджанского проекта документа в Ереван прошло уже два раунда переговоров. «Хотел бы также проинформировать, что третий пакет комментариев азербайджанской стороны уже представлен армянской стороне, и мы думаем, что является возможным до конца текущего года провести третий раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном по проекту мирного договора», — рассказал Байрамов.

В ходе пресс-конференции высказался и министр Лавров. Он заявил, что Россия заинтересована в заключении мирного договора между странами.

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Василий Мека
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