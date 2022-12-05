Названы вероятные сроки мирных переговоров Армении и Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Байрамов заявил о возможности переговоров с Арменией до конца года

Третий раунд мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном возможно провести до конца 2022 года. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он также отметил, что после отправки азербайджанского проекта документа в Ереван прошло уже два раунда переговоров. «Хотел бы также проинформировать, что третий пакет комментариев азербайджанской стороны уже представлен армянской стороне, и мы думаем, что является возможным до конца текущего года провести третий раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном по проекту мирного договора», — рассказал Байрамов.

В ходе пресс-конференции высказался и министр Лавров. Он заявил, что Россия заинтересована в заключении мирного договора между странами.

