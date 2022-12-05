В России заявили о заинтересованности в мире между Арменией и Азербайджаном

Лавров заявил о заинтересованности России в заключении мира между Арменией и Азербайджаном

Россия заинтересована в заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы заинтересованы в том, чтобы всячески способствовать и разблокированию транспортных связей, делимитации границы, заключению мирного договора, и в целом укреплению доверия, в том числе по линии развития контактов между общественными структурами, политологами, парламентариями», — заявил Лавров.

Ранее в МИД Армении сообщили, что получили от Азербайджана предложения о проекте мирного соглашения. Обсуждение мирного урегулирования продолжаются, Ереван надеется на скорейшее достижение договоренности по этому вопросу, добавили в ведомстве.

В конце ноября президент России Владимир Путин и глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в котором обсудили шаги по реализации трехсторонних договоренностей Баку, Еревана и Москвы.