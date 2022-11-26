Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:53, 26 ноября 2022Бывший СССР

Путин обсудил с президентом Азербайджана реализацию договоренностей с Арменией

Путин и президент Азербайджана обсудили по телефону реализацию договоренностей с Арменией
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиевым провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как стало известно, политики обсудили дальнейшие шаги по реализации трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении, включая вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Захарова высмеяла заявление о пропаже второй упавшей на территории Польши ракеты
Путин обсудил с президентом Азербайджана реализацию договоренностей с Арменией
Суд арестовал жестоко избившую двухлетнюю дочь назло мужу россиянку
Бельгия отправит на Украину 100 воевавших в Афганистане инструкторов
В Италии заявили об ошибке из-за эмбарго на нефть из России
Украинского боевика по кличке Sunset ликвидировали под Артемовском
Командир Ми-35 рассказал о применении вертолета в зоне СВО
В Госдуме рассказали об иностранцах в составе российской армии
В Японии обеспокоились ценой санкций против России
Ревнивый россиянин избил беременную любовницу, побрил ее налысо и снял на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.