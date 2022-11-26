Путин обсудил с президентом Азербайджана реализацию договоренностей с Арменией

Путин и президент Азербайджана обсудили по телефону реализацию договоренностей с Арменией

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиевым провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как стало известно, политики обсудили дальнейшие шаги по реализации трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении, включая вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.