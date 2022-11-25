Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:29, 25 ноября 2022Бывший СССР

В Армении заявили о готовности Пашиняна встретиться с Алиевым при участии Запада

В МИД Армении заявили, что премьер Пашинян готов встретиться с Алиевым при участии Макрона

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при участии президента Франции Эммануэля Макрона и главы Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе 7 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, передает ТАСС.

«Хотим напомнить, что предыдущая встреча в Праге, где была достигнута договоренность о продолжении встреч, проходила в четырехстороннем формате (с участием Пашиняна, Алиева, Мишеля и Макрона — прим. «Ленты.ру»), и логично, что формат встречи и состав участников должны быть прежними», — сказал он.

Как утверждает пресс-секретарь, заявления Баку о том, что Ереван пытается сорвать мирный процесс и проведение встречи, «не имеют ничего общего с действительностью». По его словам, Армения готова встретиться в декабре в рамках договоренности и формата, которые были достигнуты в Праге.

Ранее Алиев отказался от посредничества Франции. Он подчеркнул, что Париж не может принимать участие в мирном процессе Баку и Еревана. Кроме того, Алиев осудил слова Макрона, выступившего с обвинениями в отношении Азербайджана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Путин обратился к матерям военнослужащих
Появилось видео установки тренера Саудовской Аравии в перерыве игры с Аргентиной
Мошенники убедили пожилую москвичку продать ее единственное жилье
Россияне назвали самые популярные подарки на День матери
Стало известно о переходе Кудрина из Счетной палаты в «Яндекс»
64-летний персональный тренер назвала лучшее время дня для спорта
Диетолог заявила о важности подсчета калорий с детства
В VK поздравят всех матерей
Житель Киева рассказал о ситуации со светом в городе
Ставший виновником смертельного ДТП с младенцем водитель «Газели» получил срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.