В Армении заявили о готовности Пашиняна встретиться с Алиевым при участии Запада

В МИД Армении заявили, что премьер Пашинян готов встретиться с Алиевым при участии Макрона

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при участии президента Франции Эммануэля Макрона и главы Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе 7 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, передает ТАСС.

«Хотим напомнить, что предыдущая встреча в Праге, где была достигнута договоренность о продолжении встреч, проходила в четырехстороннем формате (с участием Пашиняна, Алиева, Мишеля и Макрона — прим. «Ленты.ру»), и логично, что формат встречи и состав участников должны быть прежними», — сказал он.

Как утверждает пресс-секретарь, заявления Баку о том, что Ереван пытается сорвать мирный процесс и проведение встречи, «не имеют ничего общего с действительностью». По его словам, Армения готова встретиться в декабре в рамках договоренности и формата, которые были достигнуты в Праге.

Ранее Алиев отказался от посредничества Франции. Он подчеркнул, что Париж не может принимать участие в мирном процессе Баку и Еревана. Кроме того, Алиев осудил слова Макрона, выступившего с обвинениями в отношении Азербайджана.

