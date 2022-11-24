Миротворцы России зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе
Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в зоне Нагорного Карабаха со стороны военнослужащих Азербайджана. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщило Минобороны России, пишет ТАСС.
«В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня азербайджанской стороной в районе Магавуз», — говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавших нет.
В министерстве отметили, что командование российского миротворческого контингента (РМК) выясняет обстоятельства случившегося с представителями Армении и Азербайджана.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предложил решением совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ускорить дипломатическую работу с Баку. Политик назвал ее целью вывод азербайджанских сил с армянской территории на позиции по состоянию на 11 мая 2021 года.