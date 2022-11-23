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22:29, 23 ноября 2022Бывший СССР

Пашинян отказался подписать декларацию СКБ ОДКБ

Никол Пашинян отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Пашинян, Армения предложила решением совета ОДКБ ускорить дипломатическую работу с Азербайджаном. Ее целью он назвал вывод азербайджанских сил с армянской территории на позиции по состоянию на 11 мая 2021 года. По его словам, эта позиция важна как для Еревана, так и для сдерживания Баку в дальнейшем.

По мнению премьера, отсутствие четкой политической оценки ситуации может позволить организации позволить отказаться от своих обязательств, а Азербайджан может расценить это как зеленый свет со стороны организации для дальнейшей агрессии. Он подчеркнул, что это противоречит «не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ». «Поэтому, исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект "Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения" недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы», — заключил Пашинян.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что Армения останется в организации, несмотря на то, что не все удалось согласовать.

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Марина Совина
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