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21:35, 23 ноября 2022Россия

Песков оценил перспективы Армении в ОДКБ

Представитель Кремля Песков заявил, что Армения останется в ОДКБ
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил перспективы Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, страна останется в организации, передает РИА Новости.

Песков отметил, что саммит в Ереване подтвердил значимость мероприятия. Несмотря на то, что не все удалось согласовать, Армения продолжит свое нахождение в ОДКБ, заверил он.

Кроме того, на саммите обсуждались перспективы продления мандата миротворцев на границе Армении и Азербайджана. Как сказал Песков, Россия продолжит участвовать в урегулировании. Касательно мирного договора между Ереваном и Баку представитель Кремля подчеркнул, что соглашение должно быть жизнеспособным.

Ранее Песков также сказал, что членам ОДКБ предстоит принять решение по действиям для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Он обратил внимание на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который назвал работу организации по ситуации между Баку и Ереваном фиаско. Представитель Кремля отметил, что армянская сторона имеет право на свою точку зрения, однако востребованность ОДКБ в этой ситуации очевидна.

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Марина Совина
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