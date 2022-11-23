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20:20, 23 ноября 2022Россия

Кремль анонсировал принятие решения ОДКБ по ситуации в Карабахе

Песков заявил, что ОДКБ предстоит принять решение по урегулированию ситуации в Карабахе

Членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предстоит принять решение по действиям для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель Кремля обратил внимание на выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Армянский политик назвал работу ОДКБ по ситуации между Баку и Ереваном фиаско.

«Это точка зрения армянской стороны, это право армянской стороны так расценивать ситуацию. Но, с другой стороны, востребованность ОДКБ в этой ситуации очевидна», — сказал Песков.

На данный момент, по его словам, предстоит принять решение о действиях ОДКБ по снижению напряженности и урегулированию ситуации между Арменией и Азербайджаном.

27 сентября начались вооруженные столкновения в Карабахе. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе боев Баку взял под контроль ряд населенных пунктов, в том числе Шуши. Примечательно, что обе стороны конфликта обвиняют друг друга в применении боеприпасов с белым фосфором.

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Никита Абрамов
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