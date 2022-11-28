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16:49, 28 ноября 2022Бывший СССР

Армения получила ответ Азербайджана по мирному соглашению

МИД Армении получил ответ Азербайджана на предложения о проекте мирного соглашения

Фото: Maxim Shemetov/Pool / Reuters

Армения получила ответ Азербайджана на предложения о проекте мирного соглашения. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«Как вы знаете, мы представили Азербайджану свои предложения по урегулированию отношений или проекту мирного договора и только вчера получили их ответы», — заявили Мирзоян, не уточнив, что именно ответил Баку.

По словам министра, обсуждение мирного урегулирования продолжаются, Ереван надеется на скорейшее достижение договоренности по этому вопросу. Он также отметил, что посреднические усилия международных партнеров могут сыграть важную роль в процессе.

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Алевтина Запольская
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