Армения получила ответ Азербайджана по мирному соглашению

МИД Армении получил ответ Азербайджана на предложения о проекте мирного соглашения

Армения получила ответ Азербайджана на предложения о проекте мирного соглашения. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«Как вы знаете, мы представили Азербайджану свои предложения по урегулированию отношений или проекту мирного договора и только вчера получили их ответы», — заявили Мирзоян, не уточнив, что именно ответил Баку.

По словам министра, обсуждение мирного урегулирования продолжаются, Ереван надеется на скорейшее достижение договоренности по этому вопросу. Он также отметил, что посреднические усилия международных партнеров могут сыграть важную роль в процессе.