В Армении не исключили встречи Пашиняна и Алиева до конца года

Депутат парламента Армении Агаджанян не исключил встречи Пашиняна и Алиева до конца года

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева для продолжения переговоров между странами может состояться до конца 2022 года, заявил глава постоянной парламентской комиссии Армении по внешним связям Эдуард Агаджанян. Его слова передает ТАСС.

«Что касается встречи глав наших стран или министров иностранных дел, то да, такая встреча не исключена до конца года», — сказал Агаджанян.

5 декабря глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что проведение третьего раунда мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном возможно до конца 2022 года.