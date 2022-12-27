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13:36, 27 декабря 2022Бывший СССР

Пашинян заявил о не контролирующих Лачинский коридор российских миротворцах

Премьер Армении Пашинян: российские миротворцы 20 дней не контролируют Лачинский коридор

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Лачинский коридор в Арцахе (Нагорном Карабахе) перекрыт почти 20 дней и российские миротворцы не контролируют его, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит «Интерфакс».

Пашинян указал, что коридор — зона ответственности российских миротворцев, и призвал Путина обсудить ситуацию, назвав ее кризисной и указав, что сейчас это самый главный вопрос вокруг Нагорного Карабаха.

Армянский премьер также напомнил, что Лачинский коридор должен быть под контролем миротворческой миссии России согласно трехстороннему договору от 9 ноября 2020 года, и Азербайджан должен гарантировать беспрепятственный проезд пассажиров и грузов.

Ранее в декабре Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что они не выполняют свои функции, при этом отметив, что это происходит из-за действий Азербайджана. Перед этим он заявлял, что Азербайджан создает гуманитарный кризис в регионе.

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Антон Похиляк
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