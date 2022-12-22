Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Карабахе

Премьер Армении Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что они не выполняют свои функции по заявлению от 9 ноября 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Ключевой смысл присутствия российских миротворцев — не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор», — заявил премьер на заседании правительства.

По его мнению, в Нагорный Карабах и Лачинский коридор необходимо направить миссию по сбору фактов ООН или ОБСЕ.

Ранее Пашинян обвинил Азербайджан в блокировке Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Кроме того, по его словам, Баку перекрыл газопровод, который снабжал Карабах природным газом.

Ситуацией вокруг Лачинского коридора, который перекрыли азербайджанские экоактивисты, обеспокоился генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал стороны следовать достигнутым ранее договоренностям.