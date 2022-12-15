Пашинян обвинил Азербайджан в гуманитарном кризисе в Карабахе

Премьер Армении Пашинян обвинил Азербайджан в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе. Об этом он высказался на заседании правительства, передает ТАСС.

Глава армянского правительства заявил об обострении гуманитарной ситуации в регионе и указал на то, что Азербайджан перекрыл Лачинский коридор и газопровод, который снабжал Карабах природным газом.

«В результате этих провокационных действий жители Нагорного Карабаха были лишены прав на свободное передвижение, тысячи людей, в том числе дети, в холодных зимних условиях остались на дорогах, многие семьи были невольно разделены, граждане с проблемами здоровья лишились медицины, 120 тысяч человек взяты фактически в заложники, школы и детские сады вынуждены были прекратить работу», — отметил политик.

Ранее в МИД Азербайджана сообщили о готовности Баку обеспечить гуманитарные потребности карабахских армян. При этом в ведомстве назвали беспочвенными заявления Еревана о том, что азербайджанская сторона заблокировала дорогу Шуша — Лачин.