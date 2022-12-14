В Баку указали на готовность обеспечить гуманитарные потребности армян Карабаха

МИД Азербайджана заявил о готовности обеспечить гуманитарные потребности армян Карабаха

Баку готов обеспечить гуманитарные потребности армян Нагорного Карабаха. Об этом в среду, 14 декабря, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает ТАСС.

«Еще раз заявляем, что азербайджанская сторона готова обеспечить гуманитарные потребности армянского населения, проживающего на наших территориях», — указал он.

Представитель МИД также назвал беспочвенными заявления о том, что азербайджанская сторона заблокировала дорогу Шуша — Лачин, из-за чего может возникнуть гуманитарный кризис. По его словам, акция протеста на дороге Шуша — Лачин против разграбления природных ресурсов в Карабахе «является результатом справедливого недовольства азербайджанской общественности». Гаджизаде отметил, что никто не собирался блокировать дороги.

Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, был перекрыт протестующими азербайджанскими экоактивистами 12 декабря. Они требовали встречи с главой российского миротворческого контингента генерал-майором Андреем Волковым.

13 декабря в Минобороны России сообщили, что руководство российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению движения по Лачинскому коридору.