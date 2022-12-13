В России заявили о переговорах по возобновлению движения по Лачинскому коридору

В МО России заявили о переговорах с Баку по возобновлению движения по Лачинскому коридору

Руководство российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению движения по Лачинскому коридору. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что переговоры ведутся о возобновлении движения гражданского автотранспорта по коридору, связывающему Нагорный Карабах с Арменией.

Ранее сообщалось, что протестующие азербайджанские экоактивисты, требующие прекратить эксплуатацию природных ресурсов Карабаха, перекрыли Лачинский коридор.