В России заявили о переговорах по возобновлению движения по Лачинскому коридору
В МО России заявили о переговорах с Баку по возобновлению движения по Лачинскому коридору
Руководство российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению движения по Лачинскому коридору. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.
Отмечается, что переговоры ведутся о возобновлении движения гражданского автотранспорта по коридору, связывающему Нагорный Карабах с Арменией.
Ранее сообщалось, что протестующие азербайджанские экоактивисты, требующие прекратить эксплуатацию природных ресурсов Карабаха, перекрыли Лачинский коридор.