Генсек ООН обеспокоился ситуацией вокруг Лачинского коридора

Генсек ООН Гутерриш призвал стороны обеспечить свободное движение по Лачинскому коридору

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией в зоне Карабахского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенном офисом Всемирной организации.

«Генеральный секретарь подтверждает свою поддержку сохраняющихся усилий по урегулированию в регионе», — говорится в документе. Гутерриш также призвал стороны обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору «в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями».

Ранее в Минобороны России сообщили, что руководство российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению движения по Лачинскому коридору.

Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, был перекрыт протестующими азербайджанскими экоактивистами 12 декабря. Они требовали встречи с главой российского миротворческого контингента генерал-майором Андреем Волковым.

