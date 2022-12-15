Генсек ООН обеспокоился ситуацией вокруг Лачинского коридора
Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией в зоне Карабахского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенном офисом Всемирной организации.
«Генеральный секретарь подтверждает свою поддержку сохраняющихся усилий по урегулированию в регионе», — говорится в документе. Гутерриш также призвал стороны обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору «в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями».
Ранее в Минобороны России сообщили, что руководство российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению движения по Лачинскому коридору.
Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, был перекрыт протестующими азербайджанскими экоактивистами 12 декабря. Они требовали встречи с главой российского миротворческого контингента генерал-майором Андреем Волковым.