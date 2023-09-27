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14:05, 27 сентября 2023Бывший СССР

Стали известны подробности задержания бывшего главы правительства Карабаха

ГПС Азербайджана: Рубен Варданян был задержан при попытке выехать в Армению

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Основатель и бывший владелец инвесткомпании «Тройка Диалог», экс-глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян был задержан при попытке выехать в Армению через погранично-пропускной пункт «Лачин». Об этом сообщили в Госпогранслужбе (ГПС) Азербайджана.

Отмечается, что в сопровождении сотрудников ГПС Варданян был доставлен в Баку и передан правоохранительным органам.

Ранее о задержании бывшего главы правительства НКР сообщала медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки. По ее словам, он был арестован азербайджанскими военными.

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    Алевтина Запольская
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