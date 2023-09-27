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13:07, 27 сентября 2023Бывший СССР

Канделаки сообщила о задержании бывшего главы правительства Карабаха

Экс-главу правительства НКР Рубена Варданяна задержали перед въездом в Армению
Тина Канделаки

Тина Канделаки. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки заявила о задержании основателя и бывшего владельца инвесткомпании «Тройка Диалог», экс-главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, Варданян был арестован азербайджанскими военными.

В феврале сообщалось, что Рубен Варданян был освобожден от должности главы правительства НКР.

В сентябре 2022 года Варданян также отказался от российского гражданства.

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    Алевтина Запольская
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