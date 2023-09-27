Канделаки сообщила о задержании бывшего главы правительства Карабаха

Экс-главу правительства НКР Рубена Варданяна задержали перед въездом в Армению

Медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки заявила о задержании основателя и бывшего владельца инвесткомпании «Тройка Диалог», экс-главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, Варданян был арестован азербайджанскими военными.

В феврале сообщалось, что Рубен Варданян был освобожден от должности главы правительства НКР.

В сентябре 2022 года Варданян также отказался от российского гражданства.