Миллиардера Варданяна обвинили в финансировании терроризма

СГБ Азербайджана предъявила Варданяну обвинения в финансировании терроризма

Арестованному в Азербайджане миллиардеру Рубену Варданяну предъявили обвинения в финансировании терроризма. Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В сообщении говорится, что спецслужба проводит предварительное расследование «террористических преступлений, совершенных незаконными армянскими вооруженными формированиями, действующими на территории российского миротворческого контингента».

По данным СГБ, при участии миллиардера на территории Карабаха сформировалась деятельность вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана.

Варданяна также обвиняют в незаконном пересечении государственной границы, «с целью совершения террористических и диверсионных актов».

Ранее в МИД Армении сообщили, что Ереван примет все возможные меры для возвращения миллиардера из Баку. В ведомстве отметили, что рассчитывают «на поддержку России и других международных партнеров».

