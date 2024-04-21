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02:24, 21 апреля 2024Бывший СССР

Объявившему голодовку экс-главе правительства Карабаха разрешили позвонить семье

РБК: родственники Варданяна заявили о телефонном разговоре за более чем 2 недели
Рубен Варданян

Рубен Варданян. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывшему госминистру Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубену Варданяну, задержанному правоохранительными органами Азербайджана осенью 2023 года, впервые за более чем две недели разрешили позвонить семье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление его родственников.

Во время телефонного разговора экс-глава правительства непризнанной республики рассказал, что
все это время он был «в полной изоляции» и ему не разрешали даже читать. По словам родственников, Варданяну «измеряют только артериальное давление и больше ничего», они выразили опасения, что состояние его здоровья ухудшается.

Ранее стало известно, что 5 апреля Варданян объявил голодовку. Его требование заключается в освобождении всех армянских политзаключенных в Азербайджане.

О задержании Рубена Варданяна азербайджанскими правоохранителями стало известно в сентябре 2023 года. Утверждается, что были рассмотрены материалы, представленные Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении бывшего главы правительства НКР.

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      Марина Совина
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