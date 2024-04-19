Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:20, 19 апреля 2024Бывший СССР

Бывший глава правительства Карабахской Республики объявил голодовку

Бывший госминистр Карабахской Республики Варданян объявил голодовку

Фото: Azerbaijan's border guard service / AP

Бизнесмен и бывший госминистр Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян, задержанный правоохранительными органами Азербайджана осенью 2023 года, объявил голодовку. Об этом написала семья политика в его Telegram-канале.

Как сообщает его семья, голодовку Варданян объявил еще 5 апреля, однако стало известно об этом только 19 апреля. Его требование заключается в освобождении всех армянских политзаключенных в Азербайджане.

«Я всерьез опасаюсь за здоровье моего отца. Наша семья не видела его вот уже почти 200 дней. У нас прекратилась с ним всякая связь с тех пор, как он начал голодовку 5 апреля», — заявил старший сын Варданяна.

Его семья требует немедленно освободить Варданяна и всех других армянских политических заключённых, допустить международных наблюдателей, СМИ и представителей Международного Комитета Красного Креста.

О задержании Рубена Варданяна азербайджанскими правоохранителями стало известно в сентябре 2023 года. Утверждается, что были рассмотрены материалы, представленные Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении бывшего главы правительства НКР.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Мигранта, зарезавшего москвича из-за парковки, задержали. Он успел доехать до Ростовской области

      Шойгу поручил поставить системы защиты танков в зону СВО

      В ЕС ответили на упрек Трампа по военной помощи Украине

      Хакеры из Anonymous заявили о взломе базы данных ЦАХАЛ

      В Казахстане полностью запретили вейпы

      В российском регионе нашли обгоревшие останки человека в поле

      Цукерберг стал богаче Маска

      Нежелание иностранцев давать денег Китаю объяснили

      В Армении сообщили о возвращении Азербайджану двух с половиной сел

      Орбан заявил об искушении Бога Европой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше