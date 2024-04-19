Бывший глава правительства Карабахской Республики объявил голодовку

Бывший госминистр Карабахской Республики Варданян объявил голодовку

Бизнесмен и бывший госминистр Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян, задержанный правоохранительными органами Азербайджана осенью 2023 года, объявил голодовку. Об этом написала семья политика в его Telegram-канале.

Как сообщает его семья, голодовку Варданян объявил еще 5 апреля, однако стало известно об этом только 19 апреля. Его требование заключается в освобождении всех армянских политзаключенных в Азербайджане.

«Я всерьез опасаюсь за здоровье моего отца. Наша семья не видела его вот уже почти 200 дней. У нас прекратилась с ним всякая связь с тех пор, как он начал голодовку 5 апреля», — заявил старший сын Варданяна.

Его семья требует немедленно освободить Варданяна и всех других армянских политических заключённых, допустить международных наблюдателей, СМИ и представителей Международного Комитета Красного Креста.

О задержании Рубена Варданяна азербайджанскими правоохранителями стало известно в сентябре 2023 года. Утверждается, что были рассмотрены материалы, представленные Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении бывшего главы правительства НКР.

