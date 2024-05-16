Экс-главе правительства Карабаха продлили арест на пять месяцев

РБК: экс-главе правительства Карабаха Варданяну продлили арест на пять месяцев

Бывшему госминистру Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубену Варданяну, задержанному правоохранительными органами Азербайджана осенью 2023 года, продлили арест на пять месяцев. Об этом сообщила представитель защиты экс-главы правительства Карабаха в России Виктория Бурковская, передает РБК.

Она отметила, что защита Варданяна считает данное решение незаконным и необоснованным. Бурковская рассказала, что ранее продление ареста следователь объяснял незавершенным расследованием. Представитель экс-главы правительства Карабаха уточнила, что в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом суд может быть назначен еще через шесть-девять месяцев.

«К этому моменту Рубен Варданян пробудет под стражей уже более года», — подчеркнула Бурковская. Она добавила, что в настоящее время неизвестно, будет ли судебный процесс над бывшим госминистром НКР публичным.

Об аресте Варданяна в Азербайджане стало известно в сентябре 2023 года. В Сабаильском суде Баку сообщили о рассмотрении материалов, представленных Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении бывшего главы правительства Нагорного Карабаха.

В начале апреля 2024 года Варданян объявил голодовку. 21 апреля родственники экс-госминистра НКР рассказали, что ему разрешили позвонить семье.