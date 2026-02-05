Реклама

Бывший СССР
13:44, 5 февраля 2026Бывший СССР

Лидерам Карабаха вынесли приговор

Minval: Бакинский военный суд приговорил лидеров НКР к пожизненному заключению
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Бакинский военный суд вынес приговор лидерам ныне несуществующей Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщило издание Minval Politika.

Пятерых обвиняемых суд приговорил к пожизненному заключению. В их числе предпоследний президент непризнанной республики Араик Арутюнян, экс-командующий Армией обороны НКР Лева Мнацаканян, его заместитель Давид Манукян, спикер парламента Давид Ишханян, а также бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.

Кроме того, к 20 годам лишения свободы суд приговорил второго президента страны Аркадия Гукасяна и его преемника Бако Саакяна. Такое решение было принято, так как подсудимые старше 65 лет.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил беспокойство из-за суда над лидерами Нагорного Карабаха и армянскими военнопленными. Он подчеркнул, что указанный вопрос постоянно присутствует в дипломатических контактах с Баку.

