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20:27, 22 января 2025Бывший СССР

Пашинян обеспокоился судебным процессом над экс-лидерами Карабаха

Пашинян обеспокоился судебным процессом в Азербайджане над экс-лидерами Карабаха
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обеспокоен судебным процессом над экс-лидерами Нагорного Карабаха и армянскими военнопленными в Азербайджане. Его слова приводит РИА Новости.

«То, что мы увидели, конечно, вызывает озабоченность. Но мы подходим к этой ситуации с логикой "не навреди"», — сказал он. Пашинян подчеркнул, что указанный вопрос постоянно присутствует в дипломатических контактах с Баку.

17 января сообщалось о начале судебного процесса над бывшими руководителями Карабаха. Среди них — экс-госминистр и бизнесмен Рубен Варданян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Давид Бабаян, Давид Ишханян и другие.

Ранее Варданян назвал сфальсифицированными протоколы его допроса в уголовном деле. Он отметил, что не давал показаний.

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