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01:47, 19 мая 2025Бывший СССР

На Украине военкомы избили мужчину и бросили умирать

«Страна.ua»: На Украине военкомы избили мужчину и бросили умирать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На Украине военкомы избили мужчину и бросили умирать. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Отмечается, что в Одессе мужчина со следами побоев на лице бился в судорогах на асфальте. По данным местных СМИ, у него была стычка с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Увидев, что мужчине плохо, военкомы уехали.

Ранее сообщалось, что в Харькове из окна здания ТЦК армии Украины выпал мужчина. Государственное бюро расследований Украины начало проверку действий сотрудников ТЦК после обвинений со стороны близких мужчины.

12 мая сообщалось, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали 53-летнего мужчину, перенесшего микроинфаркт. Экс-боец отметил, что ТЦК массово призывают непригодных по возрасту и здоровью.

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